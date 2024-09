Roger valoriza atitude ofensiva do Inter e vê ‘esperança do título viva’

Roger Machado analisa empate do Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter construiu o suficiente para vencer, mas empatou por 2 a 2 com o Bragantino e segue fora do G-6 do Brasileirão. Ainda assim, o técnico Roger Machado vibrou e acredita que a retomada mostra credenciais ainda para luta pelo título da competição nacional.

“O objetivo é a vaga à Libertadores, mas esperança do título está viva, ou tira o ânimo dos jogadores e torcedores. Brigaremos por coisas grandes. Temos de nos posicionar à frente para que os adversários nos vejam pertinho. Estamos perto, com um jogo a menos”, disse.

“Otimismo é válido. O torcedor só está esperançoso porque o que vê em campo o permite sonhar, mas precisamos saber o que nos trouxe até aqui. Matematicamente é possível, mas o percentual é pequeno. Brigamos para escalar a tabela porque mantém viva a chance do primeiro lugar”, complementou.

O técnico, aliás, elogiou a produção colorada. Avaliou que a quinta vitória consecutiva só não ocorreu pelo desempenho de Cleiton, que salvou seis vezes, de acordo com Roger.

“Cleiton (Goleiro adversário) deve ter feito seis defesas difíceis.Não tem porque procurar razões de não ter vencido em um jogo em que o goleiro adversário é provável melhor jogador”, resumiu o treinador.

Elogios a Valencia

Roger Machado ainda fez questão de elogiar Enner Valencia, que deu fim ao jejum de gol no Campeonato Brasileiro.

“Junto com o ponto que levamos foi o Valencia voltar a marcar. A orientar foi não ficar só fixo, mas participar do jogo. Participar como o Borré. É o ponto alto. A felicidade dele é de todos. Todos ficaram felizes, sem saber se pegavam a bola no fundo da rede ou o abraçavam”, completou.

Questionado se Borré e Valencia podem jogar juntos, Roger Machado afirmou que “tudo é possível”, mas que tudo vai “depender da circunstâncias da partida”.

Agora, no domingo, o time de Roger Machado enfrenta o Vitória para tentar conquistar mais um resultado positivo. A partida ocorrerá às 18h30 no Barradão.

