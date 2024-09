Corinthians rejeita troca de datas com o Flamengo na Copa do Brasil

Timão não aceita sugestão do Rubro-Negro para jogos da Copa do Brasil e Brasileirão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Flamengo solicitou nesta quarta-feira (25) uma mudança nas datas das semifinais da Copa do Brasil. Assim, o Corinthians, outro interessado e rival do Rubro-Negro na disputa, rejeitou as mudanças.

A decisão da diretoria do Timão é definitiva; eles não aceitaram qualquer alteração nas datas dos duelos. O Flamengo deseja alterar o segundo jogo, marcado para o dia 16 de outubro, pois provavelmente terá jogadores convocados para a Data FIFA. A informação sobre a recusa é do portal “ge”.

O segundo jogo está agendado para ocorrer na Arena Itaquera, em São Paulo, casa do Corinthians, enquanto o primeiro confronto será no Maracanã, no dia 2 de outubro.

O Flamengo planeja antecipar seu jogo e o do Corinthians da 30ª rodada do Brasileirão. Desta forma, o Mengão enfrentaria o Fluminense em uma quarta-feira (16/10), no Maracanã, e o Corinthians receberia o Athletico no mesmo dia em seus domínios.

No entanto, se o jogo fosse marcado para o dia 17 de outubro, o Corinthians teria que jogar no domingo (20) pelo Brasileirão, dois dias antes do provável jogo de volta da semifinal da Sul-Americana (22), situação inviável devido à distância entre as partidas.

