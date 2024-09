Diniz define relacionados do Cruzeiro para jogo da Sul-Americana

O técnico Fernando Diniz definiu os atletas que poderão atuar no duelo contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana. A partida marca a estreia do treinador pelo Cruzeiro. As equipes entram em campo nesta quinta-feira (26 de setembro), às 21h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

A novidade é o retorno do volante Walace, que esteve de fora dos últimos dois jogos da equipe celeste por causa de uma amigdalite. Também no meio-campo, o Cruzeiro conta com o retorno de Matheus Henrique, que cumpriu suspensão contra o Cuiabá, pelo Brasileiro.

A principal dúvida está na defesa. João Marcelo foi titular durante boa parte da trajetória de Fernando Seabra, mas foi para o banco justamente no jogo de ida, contra o Libertad, com Lucas Villalba assumindo a função.

Jogadores relacionados por Diniz

Goleiros: Anderson, Cássio e Léo Aragão

Laterais: Kaiki, Marlon, Wesley Gasolina e William

Zagueiros: João Marcelo, Jonathan Jesus, Lucas Villalba e Zé Ivaldo

Meias: Fabrizio Peralta, Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Ramiro e Walace

Atacantes: Álvaro Barreal, Gabriel Veron, Kaio Jorge, Lautaro Díaz

Depois de ter feito 2 a 0 no jogo de ida, o Cruzeiro, aliás, pode até perder por um gol de diferença que avança à semifinal. Uma vitória paraguaia por dois gols levará a decisão da vaga para os pênaltis. Na próxima fase, o time mineiro ou o Libertad enfrentará Lanús ou Independente Medellín.

