Torcida do Fluminense briga na Arena MRV; Atlético alega depredação

Uma confusão aconteceu ao final da partida entre Atlético e Fluminense, pelas quartas de final da Libertadores. Depois da vitória do Atlético-MG por 2 a 0, que garantiu o Galo na semifinal, torcedores tricolores entraram em confronto com os seguranças do estádio e com a polícia militar.

Veja como foi o jogo: Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina Fluminense na Libertadores

O Atlético reclamou do comportamento da torcida do Fluminense. Em nota, citou a depredação de equipamentos do estádio. Um torcedor do Fluminense acabou detido pela confusão, mas ainda não foi identificado pela Polícia Civil presente no local.

Veja a nota do Atlético-MG sobre o ocorrido

o Galo lamenta o absurdo comportamento da torcida visitante na Arena MRV ao final da partida desta noite. O clube já acionou a Conmebol para providências e irá colaborar com as autoridades para a identificação e punição dos vândalos envolvidos. Foram depredadas as catracas dos dois portões destinados à torcida visitante, câmeras de segurança, banheiros e cadeiras. O Atlético está realizando uma vistoria prévia no setor. Ainda não há como contabilizar o prejuízo.

