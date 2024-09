‘Eu sou o responsável’, diz Calleri após eliminação do São Paulo na Libertadores

Calleri em ação pelo São Paulo no Morumbis - (crédito: Foto: Paulo Pinto / Saopaulofc)

Calleri desperdiçou a cobrança inicial do São Paulo na disputa por pênaltis contra o Botafogo nas quartas de final da Libertadores. Assim, o time carioca venceu por 5 a 4 na série decisiva após empate por 1 a 1 no tempo normal. O Tricolor Paulista, portanto, encerra sua trajetória nesta edição do torneio continental.

Após o jogo no Morumbis, o atacante argentino assumiu a culpa pela queda são-paulina. Confira!

