Deyverson curte jantar com a mulher após brilhar pelo Atlético-MG

Herói da classificação do Atlético-MG para a semifinal da Libertadores, o atacante Deyverson comemorou a noite especial em um jantar com Karina Alexandre, sua mulher. Autor dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense no jogo de volta das quartas de final, o jogador exibiu o momento íntimo com a médica veterinária em sua rede social.

No vídeo, o camisa 9 do Galo mostra o comida fornecida pelo clube e brinca com sua tradicional ‘piscadinha’.

“Chegamos em casa, graças a Deus. Agora jantarzinho, comidinha do clube”, relata o jogador, que exibe o prato com salmão, brócolis e arroz.

Em sua rede social, Karina também compartilhou momentos com o jogador após a chegada dele em casa. Além de um beijo, a mulher do atleta do Atlético-MG exibiu ainda um vídeo em que o casal acompanha a repercussão da classificação do Galo.

Deyverson exalta Karina após classificação

Após o jogo, Deyverson fez questão de exaltar Karina tanto na entrevista de campo, após o jogo, quanto na coletiva de imprensa. O atacante, que está com a médica veterinária desde 2020, valorizou a importância da mulher para o seu brilho na Arena MRV. Além disso, ele define a companheira como fundamental em sua “mudança de vida”.

Contratado em agosto deste ano pelo Atlético-MG por R$ 4,5 milhões, Deyverson chegou como uma possível reposição para Hulk. Apesar de um início com dificuldades, o camisa 9 vem se firmando no elenco. Atualmente, o jogador soma três gols em nove jogos pelo clube mineiro.