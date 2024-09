Jogador retorna aos pré-convocados de seleção e pode ser nova baixa no Flamengo

O Flamengo tem estudado maneiras para sair menos lesado do impiedoso calendário brasileiro e das Datas-Fifa obrigatórias. Não à toa, o clube pediu alteração nas datas dos jogos do Brasileirão e Copa do Brasil por conta da proximidade das convocatórias de outubro. Até porque o Rubro-Negro, que se destaca entre os times que mais sede atletas às respectivas seleções, pode ter mais uma baixa por esta razão: Gonzalo Plata.

Procurado novamente pelo técnico Sebatián Beccacece, Gonzalo Plata voltou a figurar na lista de pré-convocados da seleção equatoriana para os jogos de outubro. O ponta-direita estava afastado da equipe nacional desde seu envolvimento em um caso de indisciplina, em março deste ano.

O Equador encara o Paraguai no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 18h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Depois, na terça-feira, dia 15, vai ao Centenário para enfrentar o Uruguai, às 20h30. O Flamengo tem partida decisiva da Copa do Brasil prevista para o dia 17 e alega pouco tempo para treinamento com os convocados.

Plata retorna à lista

Gonzalo estava acompanhado de Arboleda e Kendy Páez quando acabou flagrado em uma boate de Nova York, nos EUA, às vésperas da Copa América. O trio se defendeu ao alegar que curtiam um momento de lazer, mas as imagens fizeram com que a Federação Equatoriana optasse pelo afastamento temporário.

Os registros divulgados à época mostravam mulheres seminuas exibindo dinheiro, enquanto os jogadores estavam regados de muita bebida no local. Desde então, Gonzalo Plata e Arboleda não apareceram nas convocações de Beccacece – contratado após o fiasco na Copa América.

O novo técnico cogita utilizar Gonzalo Plata e, não à toa, enviou a lista de pré-convocados com o nome do ponta-direita do Flamengo. O recém-chegado à Gávea tinha falado da vitrine do clube para um possível retorno à seleção: “Estou na melhor liga do continente, vai me ajudar a voltar”.

Convocados do Flamengo

O Flamengo sabe que além de Plata tem, pelo menos, outros quatro desfalques certos na próxima Data-Fifa. O clube trabalha com convicção nas convocações dos três uruguaios (Arrascaeta, Nico e Varela) e de Erick Pulgar pela seleção chilena. Sendo assim, Tite não contará com alguns de seus titulares na preparação para decisão contra o Corinthians.

Além dos estrangeiros do elenco, o Flamengo ainda tem quatro brasileiros na mira de Dorival Júnior para os compromissos da Amarelinha. Isso porque a CBF alertou o clube das possíveis convocações de Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas e Gerson.

A comissão técnica de Tite ainda sofre com as baixas do trio que não retorna aos gramados nesta temporada. Cebolinha, Matías Viña e Pedro seguem em tratamento de suas respectivas lesões e sem previsão de volta.

Nesse cenário, o Flamengo entende que o excesso de compromissos e a falta de tempo hábil para descanso pode trazer mais problemas físicos ao time. A comissão sabe que precisará poupar atletas entre os duelos decisivos e, por isso, o Rubro-Negro busca o consenso dos semifinalistas da Copa do Brasil para alteração de datas no calendário. A CBF ainda não respondeu o pedido da cúpula rubro-negra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.