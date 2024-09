Jorge Jesus admite desejo de treinar a Seleção Brasileira: ‘É uma ambição, não nego’

Jorge Jesus durante os treinamentos do Al Hilal, da Arábia Saudita - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Atualmente no comando técnico do Al Hilal, da Arábia Saudita, Jorge Jesus revelou, em entrevista, o desejo de treinar a seleção brasileira. Assim, o Mister reconheceu que tem essa ambição na carreira, porém sabe que o cenário é difícil devido à cultura do país.

“Só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos. Eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tive esse convite. A seleção brasileira é diferente. É uma ambição, não nego. Mas será difícil, eu acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção do Brasil. Pode ser que mude, mas dificilmente eles não estão muito para que um treinador estrangeiro treine a Seleção”, disse Jesus ao site “MaisFutebol” e ao jornal “A Bola”.

Apesar disso, o comandante acredita que poderia ser um bom candidato, caso a CBF opte por contratar um treinador estrangeiro. Afinal, o português teve uma passagem marcante pelo Flamengo entre 2019 e 2020, com muitos títulos e ótimo futebol.

“Se for um estrangeiro, penso que poderei estar mais perto. Só os torcedores do Flamengo são 50 milhões (risos). Não quero fazer um cenário do que possa acontecer na minha carreira, porque sempre foi assim que pautei minha carreira. O futebol é o dia a dia”, completou Jesus.

Por fim, Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal até 2025 e conquistou o Campeonato Saudita de forma invicta, na última temporada. Além disso, emplacou um recorde de 34 vitórias seguidas em todas as competições, ganhando o reconhecimento do Guinness.

