Santos só deve mandar jogos no Pacaembu em 2025

O Santos ainda segue com o planejamento de mandar seus jogos no Pacaembu ainda em 2024. Contudo, mesmo com os últimos passos da obra e com a necessidade de eventos testes ainda, o Peixe trabalha com a intenção de usar o estádio no ano que vem. A diretoria do Alvinegro Praiano vem monitorando a situação de perto.

A ideia do Santos era levar o jogo contra o Ceará, marcado para 22 de outubro, para São Paulo. A data possibilitaria ao time praiano jogar na capital sem precisar mexer na tabela dos demais rivais. Isso porque não existe outras partidas marcadas na cidade de outros clubes da Série A.

Contudo, o Pacaembu não deve estar disponível até lá. O Peixe ainda aguarda não só a conclusão total da obra, mas também a regularização de toda a documentação para estar em campo no estádio. No último domingo (22/9), o estádio recebeu a final da Taça das Favelas como evento teste. O evento operou com 15 mil pessoas na arquibancada e foi considerado um sucesso.

Santos e Pacaembu divergem sobre datas

Mas ainda existe divergências entre clube e estádio. A diretoria do Santos gostaria que a instituição fosse escolhida para fazer a estreia oficial do novo Pacaembu. Lembrando que outras equipes também buscam o mesmo. Já a construtora deseja realizar mais testes e tem o planejamento de reabrir o local de forma definitiva apenas em 2025.

Aliás, o estádio vai receber o desafio das estrelas, jogo festivo entre Ronaldinho Gaúcho e Cafu em 14 de dezembro. No mesmo mês, deve sediar ao menos a final do Brasil Ladies Cup, que deve acontecer no dia 22. O Santos encerra sua participação na Série B no dia 26 de novembro e, neste planejamento, só poderá usar o Pacaembu em 2025.

