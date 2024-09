Real Madrid: jogadores ganham carros de luxo; veja modelos e valores

Vini com o seu modelo de carro escolhido - (crédito: Foto: Divulgação/BMW/Real Madrid)

Os jogadores do Real Madrid receberam modelos de carros da marca BMW, patrocinadora do clube merengue. Dessa forma, a ação, que ocorre a cada temporada, permite que os atletas escolham entre cinco modelos de luxo da empresa do setor automobilístico.

Entre os modelos oferecidos estavam o iX2, o iX, o i5, o i7 (100% elétricos) e o XM (híbrido). Um dos grandes nomes da equipes, Vini Jr. escolheu um BMW i7 na versão mais top, o M70 xDrive, estimada em 186.650 euros (ou mais de R$ 1,1 milhão, na cotação atual). O veículo é 100% elétrico e o modelo mais caro oferecido na ação. Enquanto isso, Mbappé, que vive sua primeira temporada na equipe, escolheu uma BMW XM, estimada em 179.900 euros (R$ 1 milhão). Porém, o francês não possui habilitação.

Assim como Mbappé, Endrick também não possui carteira de motorista, mas devido à idade. Porém, ele pode escolher o seu modelo e optou por uma BMW iX xDrive50, estimada em 108.650 euros (equivalente a R$ 662 mil, na cotação atual). Já Eder Militão escolheu uma BMW i7 xDrive 60, comercializada por 139.550 euros (R$ 850 mil). Enquanto isso, Rodrygo Goes decidiu por uma BMW XM (179.900 euros – R$ 1 milhão).

Confira as escolhas feitas pelo elenco:

BMW iX2 xDrive30 (58.550 euros – R$ 357 mil): Rüdiger e Tchouameni

BMW i5 xDrive40 (79.500 euros – R$ 481 mil): Vallejo

BMW iX xDrive50 (108.650 euros – R$ 662 mil): Mendy e Endrick

BMW i5 M60 xDrive (114.450 euros – R$ 693 mil): Ancelotti, Camavinga, Valverde e Lunin

BMW i7 xDrive 60 (139.550 euros – R$ 850 mil): Militão, Güler e Brahim Díaz

BMW XM (179.900 euros – R$ 1 milhão): Rodrygo, Modric, Bellingham, Carvajal, Courtois, Ceballos, Alaba, Fran García e Mbappé

BMW i7 M70 xDrive (86.650 euros – mais de R$ 1,1 milhão): Vini Jr. e Lucas Vázquez

