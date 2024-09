Luciano revela que pediu para bater pênalti perdido por Lucas

O São Paulo perdeu nos pênaltis para o Botafogo, nesta quarta-feira (25), no Morumbis, e deu adeus à Libertadores da América. O jogo terminou 1 a 1, com os cariocas abrindo o placar e o Tricolor conseguindo a igualdade nos minutos finais do embate. Contudo, um lance no final do primeiro tempo poderia ter mudado a história do confronto.

Afinal, nos acréscimos da primeira etapa, o São Paulo teve um pênalti ao seu favor. Lucas Moura foi para a batida e isolou. Após a partida, o atacante Luciano revelou que pedi para bater a cobrança. No entanto, o camisa 7 era o primeiro na lista de batedores oficiais e disse estar confiante.

“Quem está ali no vestiário sabe que o cobrador era o Lucas, mas também tinha eu e Calleri. Eu pedi para bater, mas ele (Lucas) estava confiante e falou que bateria o pênalti. Eu desejei boa sorte, queria que ele fizesse o gol. Se a gente consegue o empate no primeiro tempo, tenho certeza que voltaríamos fortes para o segundo em busca do resultado. Infelizmente, não deu certo”, disse Luciano.

Já o camisa 7 lamentou a perda do pênalti após a partida. Aliás, antes da partida contra o Botafogo, Lucas foi para a marca da cal em outras cinco oportunidades e havia convertido todas.

“São coisas normais de jogo. Já estava definido quem bate e eu era o cobrador. Peguei a bola e infelizmente errei, acabei pegando muito embaixo. A gente está sujeito a isso”, falou Lucas.

Agora, o São Paulo tem apenas o Brasileirão para disputar no ano. A equipe encara o Corinthians neste domingo (29), no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h, pela 28ª rodada da competição.

