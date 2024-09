Atriz de Elite expõe romance ‘secreto’ com Neymar e detalha affair: ‘Nunca contei isso’

Atriz de Elite, da Netflix, revela sobre caso antigo com Neymar - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz mexicana Danna Paola, que interpretou uma vilã em ‘Elite’, série da Netflix, expôs detalhes de um breve romance que viveu com Neymar em 2019. A intérprete da personagem Lucrécia na novela assumiu o affair durante uma entrevista ao programa local ‘La Revuelta’ e definiu o astro brasileiro como alguém ”muito engraçado”.

O assunto surgiu quando Danna respondeu um questionamento feito pelo apresentador, David Broncano, sobre seu envolvimento com futebol. A atriz disse ter pouco interesse e conhecimento pelo esporte, mas confessou ter se relacionado com jogadores – sem mencionar nomes – antes de engatar namoro com o ator Alex Hoyer.

“Aprendi muito sobre futebol com meu namorado, mas não é minha praia. Já estive com jogadores, mas não vou falar nomes, só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muitas boas, mas nada sério”, respondeu.

Envolvimento com Neymar

A brecha dada por Donna sobre sua vida amorosa despertou curiosidade em David Broncano. O apresentador, então, citou o nome de Neymar na tentativa de tirar algo, e a atriz confirmou o caso.

“Nós nos conhecemos. Não namoramos, mas nos conhecíamos. Tudo isso aconteceu enquanto Neymar jogava na França, no Paris Saint-Germain. Um cara (Neymar) muito engraçado”, revelou Paola.

O affair, contudo, durou pouco tempo devido principalmente aos conflitos nas agendas do casal. Donna disse que os dois tinham pouco tempo para se encontrar justamente pela exigência das duas profissões.

“Sim (ter tempo), mas um pouco, na verdade…Meu Deus, nunca havia contado isso. Nunca contei. A profissão (de jogador) exige muito e a minha também, então simplesmente não tínhamos sintonia”, contou.

