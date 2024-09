Torcedor do Mallorca tem pena de prisão definida por racismo contra Vini Jr. e Chukwueze

Torcedor do Mallorca pega um ano de prisão por casos de racismo contra Vini Jr. e Chukwueze - (crédito: Foto: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)

Um torcedor do Mallorca recebeu uma sentença de um ano de prisão total por racismo contra Vini Jr. e Chukwueze. Os casos aconteceram em fevereiro de 2023, ambos pela La Liga, em jogos contra o Real Madrid e Villarreal no Iberostar Estadio. Nesse sentido, o homem está proibido de frequentar arenas esportivas pelos próximos três anos.

O homem já havia recebido uma multa de quatro mil euros (R$ 24 mil), além de uma suspensão de recintos esportivos por um período de 12 meses. A Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xonofobia e Intolerância no Esporte da Espanha tomou a decisão de puni-lo oito dias após a denúncia da La Liga aos insultos racistas contra Vinicius Júnior, que ocorreu dia 14 de fevereiro de 2023.

O Mallorca proibiu o acesso do homem de 20 anos ao estádio Son Moix, após as filmagens da TV ‘DAZN’ flagrar os insultos contra Vini. O torcedor ainda proferiu ofensas raciais contra o nigeriano Chukwueze, do Villarreal.

Caso de Vini Jr.

O crime contra o atacante brasileiro do Real Madrid ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2023, pela La Liga. Nove dias depois, a entidade denunciou os insultos contra Vinicius Júnior e registrou ”comportamentos passíveis de punição” em seu relatório, citando o momento em que o homem se refere ao atleta como ”macaco”.

Diante dos inúmeros casos recentes, a La Liga decidiu criar uma comissão específica para cuidar dos casos de racismo contra Vini Jr. A estratégia visa contar com inspetores nos setores mais ‘problemáticos’ de cada estádio, a fim de identificar e punir criminosos. O astro brasileiro, aliás, tem atuado como voz ativa na luta pela igualdade no esporte.

O movimento, a voz e a luta de Vinicius Júnior trouxeram os primeiros resultados. Em junho, a Justiça espanhola condenou, pela primeira vez, três torcedores do Valencia a prisão de oito meses por ataques racistas contra o atleta em maio de 2023.

