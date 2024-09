Ex-Globo, Carol Barcellos anuncia sua chegada em nova emissora

Carol Barcellos é o novo nome da emissora CNBC Brasil. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), através da rede social da apresentadora. Será o primeiro desafio da jornalista após deixar a Globo, onde trabalhou por 20 anos.

Na publicação feita na conta de Carol, são apresentados alguns detalhes a fim de explicar o papel da apresentadora em sua nova emissora.

“Ela fez história como repórter e apresentadora, cobriu várias Olimpíadas e Copas do Mundo, e ficou marcada na memória do público! Com uma trajetória de garra, dedicação e amor ao jornalismo, ela agora chega para um novo desafio. Carol vai apresentar um programa semanal de novos destinos, jornadas culinárias e aventuras com o melhor da produção nacional e internacional da CNBC. Conteúdo nobre em um programa diferente de entretenimento para o público de negócios. Estamos felizes demais em poder contar com a Carol em nosso time. Seja muito bem-vinda!!”, diz a postagem.

Nos comentários, diversos ex-companheiros de Carol Barcellos na Globo desejaram sucesso para a apresentadora. Marcelo Courrege, atualmente companheiro da jornalista, deixou sua mensagem.

“Arrebenta, meu amor! Desafio dos bons. Vai com tudo”, escreveu, além de acrescentar um emoji de coração.

Trajetória de Carol Barcellos na Globo

Carol Barcellos chegou na Globo em 2004, como repórter do SporTV. Posteriormente passou a cobrir o dia a dia dos clubes do Rio de Janeiro para os telejornais de TV aberta.

Fez parte da cobertura de grandes eventos como os Jogos Olímpicos (2016, 2021 e 2024) e Copas do Mundo (2014, 2018, 2022). Além disso, participou de programas voltados para esportes radicais, como o Planeta Extremo.

A jornalista também esteve à frente de programas como Globo Esporte e Esporte Espetacular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.