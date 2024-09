Jair celebra melhor defesa da Série B e pede foco até o final da competição

Apesar dos altos e baixos, o Santos segue firme atrás do seu principal objetivo do ano: retornar para a Série A. Atualmente, o Peixe é o segundo colocado na tabela, com 50 pontos. Mesmo com um desempenho abaixo do esperado pela torcida, o sistema defensivo da equipe vem ganhando destaque nas últimas partidas. Afinal, o Alvinegro Praiano possui a melhor defesa da Série B, algo celebrado pelo garoto Jair.

Afinal, são apenas 20 gols sofridos em 28 rodadas. Para Jair, a equipe precisa manter este bom desempenho para conseguir o acesso. Além disso, vê um privilégio atuar ao lado do veterano Gil.

“É muito bom poder jogar ao lado do Gil, que é um cara que me dá muita confiança, me deixa tranquilo para jogar. E está dando certo, pois somos a melhor defesa do campeonato. Vamos trabalhar bastante para manter assim até o final”, disse Jair.

Jair quer Vila lotada contra o Operário

Atualmente com 50 pontos e ocupando a segunda colocação, o Peixe volta a campo no próximo sábado (28), às 18h, contra o Operário, na Vila Viva Sorte, buscando abrir vantagem dentro do G4. Apesar de não vir realizando uma boa campanha dentro de casa, o defensor espera o estádio lotado para a equipe tentar retomar a liderança da Série B.

“Só faltam dez jogos para acabar o ano, então é um momento muito decisivo para a gente. Sei que a torcida vai continuar nos apoiando e espero que a gente possa fazer grandes jogos para conseguir o acesso. E para sábado agora eu falo que é sempre muito bom jogar na Vila, contando com a nossa torcida. E, se Deus quiser, vamos conseguir uma grande vitória”, concluiu o zagueiro.

