Matheus Pessanha é o primeiro brasileiro a bater recorde em levantamento de peso

Matheus Pessanha e as três medalhas conquistadas no Mundial Sub-20 - (crédito: Divulgação/ CBLP)

O Brasil atingiu uma marca histórica no mundial sub-20 de levantamento de peso, nesta quinta-feira (26/9). O atleta Matheus Pessanha, da categoria até 102kg, se tornou o primeiro brasileiro a bater um recorde mundial na modalidade, algo nunca feito antes por nenhum outro compatriota. Além da marca global, o pesista tupiniquim, da categoria até 102kg, também quebrou outros 30 recordes: nove pan-americanos, nove sul-americanos e 12 nacionais.

Foi na terceira tentativa na prova de arremesso que Matheus atingiu os 215kg, peso nunca levantado antes. Porém, o recorde instaurado não durou muito. Pois, em seguida, Shahzadbek Matyakubov, do Turcomenistão, superou o brasileiro, com um quilo a mais, e faturou o ouro.



Matheus iniciou no arremesso com 200kg, peso que com que ele de cara já quebrasse o recorde nacional. Na tentativa seguinte, quis entrar na briga pelo ouro e aumentou 10 quilos. Por fim, no terceiro tento, chegou aos 215kg, que o fez bater o recorde mundial e o deixou em primeiro lugar na competição, antes de ser ultrapassado por Shahzadbek Matyakubov.

O brasileiro ainda leva para a casa um bronze, pelos 168kg levantados no arranco. Além da conquista da prata no arremeso, também ficou com o segundo lugar no pódio na categoria total, com 383kg.

“Para essa competição, eu tinha em mente melhorar as minhas cargas. Estava em busca da medalha também. Sabia que não ia ser uma competição fácil, teria que fazer bastante peso. Mas estava em mente de conseguir a medalha. O recorde mundial já estava mentalizando há muito tempo. O arremesso é uma prova que eu tenho mais jeito. Significava bastante para mim ser o primeiro atleta do Brasil a conseguir uma tentativa de recorde mundial. É bastante gratificante para mim”, disse o atleta após a prova.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.