Corinthians estuda usar Memphis para expandir ainda mais sua marca

A contratação de Memphis Depay não fez com que o Corinthians tivesse apenas um grande jogador em seu elenco. Mas também um grande personagem para expandir a imagem do clube. Assim, com a presença do holandês, o Timão estuda ampliar a sua atuação digital de diferentes formas para se aproximar do torcedor e, claro, ganhar mais dinheiro.

Um exemplo disso aconteceu na semana passada, quando o Corinthians vendeu os direitos de transmissão de seus jogos como mandante no Brasileirão a uma emissora de TV da Holanda, onde aumentou a procura para assistir jogos do Timão. Além disso, outros três países negociam com o Alvinegro a exibição das partidas.

Além disso, a Corinthians TV começou a transmitir os duelos da equipe em casa no Brasileirão para o exterior com narração em português. O intuito é conectar os corintianos que moram fora do país. Mas agora também é de outros torcedores que querem ver como anda Memphis no Parque São Jorge.

As receitas com tais ações ainda não têm impacto decisivo nas finanças, mas o clube acredita que no futuro pode receber uma boa quantia. Assim, o objetivo do Corinthians é aumentar a venda de produtos, acordos de patrocínio e valor de sua camisa. Sempre com Memphis Depay como centro.

Para isso, o Timão criou a área de estratégias digitais, que será comandada por Ricardo Taves. Ele é o responsável por negociar os direitos de transmissão com a TV holandesa, por exemplo.

Corinthians e Memphis Depay, muito além do gramado

Memphis é um verdadeiro sucesso neste começo de passagem no Corinthians. Em sua estreia, contra o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro, o Timão registrou seu maior público no ano na Neo Química Arena. Além disso, viu o mundo todo procurar o Alvinegro nas redes sociais, por conta da influência do atacante.

“Ele tem uma visibilidade mundial. É só você ver a empolgação da imprensa mundial, das mídias sociais no exterior. Nossa expectativa é que nossos valores comerciais subam muito em função do Memphis e também de todo o elenco que o Corinthians está montando. Temos vários candidatos a nos ajudarem nesse crescimento digital, no qual vamos investir bastante”, disse Fred Luz, consultor do Corinthians.

O próximo passo do Alvinegro é começar a produzir conteúdos em inglês e espanhol nas redes sociais. Além de Memphis, o Timão também estuda usar a imagem de outros atletas do plantel como Carrillo e Rodrigo Garro.

Contudo, também existe uma cautela para não colocar o atacante em uma hiperexposição. Mais do que explorar apenas o holandês, é não deixar de destacar outros jogadores do elenco. Mas o fato é que a Memphis mania já é uma realidade. Agora, resta ao Corinthians usar da melhor forma a imagem de seu astro.

