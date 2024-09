Camisa falsa do Manchester United viraliza e se torna desejo de consumo

Uma camisa falsificada do Manchester United teve uma repercussão surpreendente nas redes sociais. Isso porque a peça se tornou motivo de piada entre os torcedores do clube por estar longe de conseguir reproduzir fielmente o segundo uniforme original da temporada 23/24. Assim, até se tornou desejo de consumo entre eles.

A versão original está sendo vendida por cerca de R$ 295 (metade do valor do seu lançamento em meados do ano passado) em sites britânicos. Por outro lado, o modelo falso está sendo comercializado por 15 libras (próximo a R$ 110 na cotação atual).

A primeira informação errada na alternativa falsificada é o escudo, que está escrito “Manchester Football” em vez de “Manchester United. Além disso, a versão falsa priorizou o branco ao preto em comparação com a original. O Diabo Vermelho dentro do escudo também é uma cópia grotesca, pois dá a impressão de ser um desenho. Assim como foi substituído por um robô, com traços retos e uma postura diferente do oficial. Até mesmo a logomarca do patrocinador é distinta.

Camisa falsa do Manchester United cai nas graças por aspectos bizarros

Versões alternativas de camisas de clubes da Premier League vêm se popularizando. Principalmente pela capacidade de reproduzirem fielmente em uma comparação com as originais. Contudo, esse modelo do Manchester United foi considerado a “pior cópia já feita” na Inglaterra. A peça é tão grotesca que se os torcedores do clube passaram a ter vontade de adquiri-la. Alguns fãs apontaram que o item “pode valer alguma coisa” futuramente.

Aliás, nas redes sociais, outro torcedor indicou “Me faz querer, de tão ruim que é”. Por sinal, um representante da empresa “FilthyTops”, que vende uniformes de futebol na internet, entrou na brincadeira, “quanto pior melhor”.

Em seguida, outro torcedor do United disparou em tom de ironia, “Acho que conseguimos. Acho que chegamos à pior camisa falsa”. Mais um contribuiu para o momento de descontração “Munchester Yunited”.

Por fim, houve um fã do clube inglês que fez uma comparação ao afirmar que essa versão retrata momento que os Diabos Vermelho vivem nos últimos anos.

“Retrata perfeitamente o estado atual do clube”, comentou também em alusão ao período vitorioso do arquirrival, o Manchester City.

