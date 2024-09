Flamengo é o segundo clube no mundo com mais uruguaios fora do país

O Flamengo tenta inverter, em Montevidéu, a desvantagem sofrida no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (27), contra o Penãrol. Os uruguaios venceram por 1 a 0 no Maracanã e podem fazer o rubro-negro provar do próprio veneno, já que o clube é o segundo no mundo com mais jogadores nascidos no país sul-americano, sem contar os times locais. O Mengo, com quatro uruguaios, fica atrás apenas do Gimnasia Y Esgrima, da Argentina, que tem cinco, mostra o levantamento inédito do “Bolavip Brasil”.

No elenco flamenguista, os meio-campistas De Arrascaeta e De La Cruz e os laterais Varela e Viña são figuras frequentes na seleção celeste. Juntos com o time brasileiro, outros quatro clubes possuem quatro uruguaios no elenco. São eles: Atlético-GO, Estudiantes (Argentina), Puebla (México) e Mannucci (Peru). Em seguida, 20 clubes possuem três uruguaios no elenco, entre eles o Bahia, Boca Juniors (Argentina), América (México) e LA Galaxy (Estados Unidos).

Metodologia

As nacionalidades de jogadores da primeira divisão de 26 ligas nacionais do mundo foram levantadas (Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Grécia, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, China, Coreia do Sul e Japão). No total, 143 clubes diferentes foram identificados como tendo ao menos um uruguaio no elenco.

Ligas sem uruguaios

Das 26 ligas analisadas pelo levantamento, cinco não possuem nenhum jogador uruguaio: Alemanha, Arábia Saudita, Coreia do Sul, China e Emirados Árabes. Em todas as outras, há pelo menos um clube com ao menos um jogador uruguaio no elenco.

Argentina é a liga com mais clubes com uruguaios no elenco

Vinte e três clubes diferentes da Argentina possuem ao menos um uruguaio no elenco. É o campeonato onde os clubes mais apostam em jogadores nascidos no Uruguai. São sete equipes com três jogadores cada, uma com quatro (Estudiantes) e outra com cinco (Gimnasia).

Dez uruguaios na história do Flamengo

De acordo com o site “O Gol”, dez jogadores uruguaios já defenderam as cores do Flamengo ao longo da história. Além dos quatro que tentarão levar o rubro-negro à semifinal da Libertadores, consta também passagens de Ramirez (zagueiro), Peralta (atacante), Dario Pereyra (zagueiro), Manicera (zagueiro), Soria (meio-campo) e Buchellli (atacante).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.