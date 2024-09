João Victor revela os objetivos do Vasco na temporada

O zagueiro João Victor, do Vasco, comentou sobre a sequência da equipe Cruz-Maltina no Campeonato Brasileiro e nas semifinais da Copa do Brasil e revelou os objetivos do time no ano. No Brasileirão, a equipe vem em décimo e segue viva na briga por vaga na Libertadores 2025.

Vaga que poderá também ser conquistada através da Copa do Brasil, já que o Gigante da Colina inicia a disputa das semifinais contra o Atlético-MG na próxima quarta (2 de outubro). Assim, para o jogador de 26 anos, em entrevista à casa de apostas “Betfair”, o trabalho realizado pelo Vasco na temporada demonstra que a melhora do time está acontecendo.

“A temporada está sendo boa, acho que ainda está longe do que o Vasco merece, mas estamos em uma crescente interessante como time”, comentou João Victor.

Ele também citou, então, qual principal objetivo da equipe para a temporada.

“Hoje, nossos objetivos são conquistar a Copa do Brasil e garantir uma vaga direta para a Libertadores de 2025”, revelou

João Victor, que chegou ao Clube da Colina em janeiro deste ano, tornou-se peça fundamental, sendo utilizado em 25 jogos até o momento na temporada. Dessa forma, o zagueiro falou sobre a sua fase positiva no Vasco, e o sentimento em jogar em um dos maiores clubes do Brasil.

“Acho que estou vivendo um bom momento no Vasco. Um clube gigante e que me sinto privilegiado em poder fazer parte dessa história”, avaliou.

Três jogos decisivos pela frente

Os próximos três jogos do Vasco serão cruciais para a sequência da temporada. Cruzeiro (dia 30) e Juventude (06 de outubro), pelo Brasileirão. Entre os compromissos, a ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG (2), que vem embalado após a classificação na Libertadores. Para João Victor, ter a mentalidade certa vai ajudar o Cruz-Maltino a jogar bem nessas partidas.

“Obviamente que a preparação mental para essa sequência de jogos precisa ser muito boa, são jogos muito importantes e onde os detalhes vão ser decisivos para o resultado final de cada partida. Temos que estar muito concentrados e atentos durante os 90 minutos”, finalizou o zagueiro.

