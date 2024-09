Com eliminação, Fluminense não irá atingir meta prevista no orçamento de 2024

O Fluminense não teve uma boa atuação diante do Atlético-MG, na Arena MRV, e deu adeus ao sonho do bi da Libertadores. Assim, com a derrota por 2 a 0, o Tricolor não irá atingir um dos objetivos de sua meta orçamentária para 2024, que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em maio.

Afinal, o documento previa que a equipe chegaria até as semifinais do torneio continental e às quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, em campo, o elenco não alcançou tais metas, assim como estar presente na decisão do Campeonato Carioca, perdeu na semifinal.

Por outro lado, o título da Recopa Sul-Americana foi o único objetivo conquistado até aqui, sobre a LDU, do Equador. No Brasileirão, porém, o foco é terminar em quinto, pelo menos, e garantir a vaga na próxima edição da Libertadores. No momento, os comandados do técnico Mano Menezes estão na 18ª colocação, ou seja, na zona de rebaixamento.

Em 2023, aliás, o clube projetou chegar até as quartas de final da Copa do Brasil, entretanto ficou no meio do caminho, nas oitavas. Além disso, previa chegar em sexto no Brasileirão e nas oitavas da Libertadores. O Fluminense, portanto, ficou em sétimo na competição nacional e foi campeão do torneio continental.

Por fim, o Tricolor volta suas atenções para a competição nacional e a luta para deixar o Z4. No domingo (29), às 16h (de Brasília), o time mede forças com o Atlético-GO, atual lanterna, em Goiânia. Com 27 pontos, o Tricolor está na 18ª colocação, com um jogo a menos que a maioria de seus adversários na disputa da parte de baixo da tabela.

