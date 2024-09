Marçal cutuca Rafinha: ‘Foi expulso e ganhou tempo para nós’

Além de converter um dos pênaltis do Botafogo, o lateral-esquerdo Marçal foi importante para esfriar o ímpeto do São Paulo quando o adversário tinha acabado de firmar o empate por 1 a 1, no fim da partida de volta das quartas de final da Libertadores. O Tricolor pressionava quando Marçal foi bater um lateral, entrou em uma resenha com o técnico Luis Zubeldía, do rival, e disse algo que provocou a ira do banco de reservas anfitrião. Assim, na confusão, lateral-direito Rafinha, já substituído na partida, levou o cartão vermelho. Pelo lado do Glorioso, aliás, o goleiro suplente Gatito também foi convidado a se retirar do espetáculo, nesta quarta-feira (25), no Morumbis.

O lateral-esquerdo alvinegro, então, cutucou Rafinha e lembrou que o defensor adversário “ajudou” o Botafogo nos momentos finais, antes da decisão por pênaltis. Em entrevista à “ESPN”, o defensor explicou, portanto, a celeuma com os são-paulinos.

“Em momento nenhum, buscamos confusão. Rafinha estava, à beira do campo, fazendo confusão. Mas ele acabou ganhando esse tempo para nós. O São Paulo estava em momento bom, tinha acabado de fazer o gol. O treinador me deu empurrão, naturalmente, para cobrar o lateral logo, fui falar com ele, na moral, foi tranquilo. Em seguida, Rafinha ficou buzinando. Entramos em discussão, foi bom, positivo para nós. Bom para o Rafinha perceber que tomou cartão vermelho e ainda prejudicou o time dele fora de campo”, atiçou o defensor do Mais Tradicional.

Botafogo de Marçal conhece oponente nesta quinta

No duelo contra o Tricolor, Marçal começou como suplente e substituiu Telles, no fim, por volta dos 389 minutos da segunda etapa.

Em campo, o Botafogo empatou com o São Paulo por 1 a 1, mesmo score do agregado nas quartas de final. Nos pênaltis, os cariocas levaram a vaga com um 5 a 4. O Glorioso aguarda o vencedor de Peñarol e Flamengo nas semifinais. Os uruguaios recebem os brasileiros nesta quinta-feira, com a vantagem do empate. Independentemente do adversário que passar, o Mais Tradicional decide a peleja novamente como visitante.

