Goleiro do Peñarol já vestiu as cores do Flamengo nas divisões de base

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 19: Washington Aguerre of Peñarol celebrates the team's first goal scored by teammate Marcelo Cabrera (not pictured) during the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Quarterfinal match between Flamengo and Peñarol at Maracana Stadium on September 19, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Dhavid Normando/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

Washington Aguerre, goleiro do Peñarol, adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, já vestiu as cores do Rubro-Negro nas divisões de base. Aos 14 anos, em 2007, saiu da cidade de Artigas, no Uruguai, onde treinava em uma escolinha do atual clube e tentou a sorte na base do time carioca. No entanto, ele foi dispensado e a passagem dele no Flamengo durou cinco meses.

“Foi uma experiência muito boa, em todos os sentidos. Tão jovem, indo para fora do país, para tentar entrar em um time gigante. Tenho as melhores lembranças”, disse ao “ge”.

Assim, o goleiro retornou para seu país e conquistou um espaço na base do Peñarol, onde foi revelado. O defensor ainda acumula passagens por outros clubes no Uruguai como a Plaza Colonia e Cerro Lago, onde o jogador mais atuou. Foram 64 vezes e ainda marcou o único gol da sua carreira pelo clube. Depois, defendeu o Querétaro, do México, primeiro clube fora do país que atuou profissionalmente.

Além disso, Aguerre tem passagem por outro clube brasileiro. Desta vez, pelo profissional, porém, foi mais relâmpago que a curta passagem pela base do Flamengo. O goleiro atuou em duas partidas pelo América Mineiro em 2023, antes de retornar ao Peñarol. O goleiro foi um dos responsáveis pela vitória da equipe contra o Flamengo no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores – Aguerre fechou o gol uruguaio. Agora, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), para, portanto, definir quem avança para semifinal da competição. Assim, o Peñarol, como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, tem a vantagem do empate.

