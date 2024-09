STJD nega recurso do Grêmio, e Renato e Diego Costa estão fora contra o Botafogo

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o recurso de efeito suspensivo do Grêmio nesta quinta-feira (26). Dessa maneira, mantém as penas do técnico Renato Gaúcho e Diego Costa, que não poderão participar do duelo contra o Botafogo, no próximo sábado (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A punição para o treinador e o centroavante foi devido a incidentes em jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na derrota para o Bahia, ainda em abril. Renato Gaúcho orientou os atletas que estavam no banco de reservas a descerem para o vestiário da Arena Fonte Nova. Afinal, ele não concordou com a expulsão de Diego Costa durante a partida, alegando interferência de um dirigente da Federação Baiana de Futebol.

Assim, o técnico pegou quatro partidas de suspensão, enquanto Diego Costa foi punido com dois jogos. No entanto, o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo e a dupla pôde participar da derrota para o Criciúma, na última quarta-feira (25), na Arena. Agora, como o recurso foi negado, eles terão que cumprir a última parte de suas sanções contra o Botafogo.

A votação para a manutenção da pena de Renato Gaúcho foi acirrada: 5 a 4. Assim, o treinador terá que cumprir suspensão contra a equipe carioca e também contra o Fortaleza, no dia 4 de outubro. Já o recurso para Diego Costa foi votado por unanimidade. Logo, o centroavante ficará fora contra o Alvinegro, afinal já cumpriu a punição automática pelo cartão vermelho.

Botafogo e Grêmio enfrentam-se neste sábado (28), às 21h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Mané Garrincha, em Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.