Árbitro relata soco de Gatito, do Botafogo, em auxiliar do São Paulo em súmula

O árbitro Dário Herrera relatou na súmula da partida entre Botafogo e São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, que o goleiro Gatito, do Alvinegro, deu um soco no auxiliar do clube paulista durante confusão entre jogadores e comissão técnica perto do fim da partida.

Após Marçal, lateral do clube carioca, ir bater um lateral, o técnico do Tricolor, Luis Zulbedía, abraçou o jogador e o entregou a bola. No entanto, neste momento, começou a confusão. Além do time que estava em campo, jogadores dos bancos de reservas e comissões técnicas também participaram.

Dessa forma, o paraguaio pode pegar um gancho ‘pesado’ na competição. Ele foi expulso com vermelho direto, ou seja, já cumpre suspensão automática de uma partida no confronto de ida da semifinal – o adversário será o Peñarol ou o Flamengo.

Gatito pode pegar gancho pesado e desfalcar o Botafogo

Além disso, Gatito será julgado por infração ao artigo 14.1.c do Código Disciplinar da Conmebol: “Suspensão por pelo menos duas (2) partidas na competição ou por um período específico por conduta violenta contra jogadores, ou qualquer outra pessoa presente na partida, exceto seus oficiais“.

Assim, o Botafogo pode ter um problema nos duelos finais da competição. Gatito é o reserva imediato de Jhon e tem a possibilidade de desfalcar a equipe por mais partidas. Jhon, por sua vez, está pendurado com dois cartões amarelos. Portanto, um terceiro nas próximas partidas pode deixá-lo fora ou do jogo de volta das semifinais ou de uma eventual final da competição. Com isso, Artur Jorge teria à disposição Raul, Lucas Barreto ou Cristiano.

Vale lembrar que, na confusão, o lateral-direito Rafinha, do São Paulo, também foi expulso. Ele já havia sido substituído por Igor Vinícius no confronto e não deixou o Tricolor com um a menos em campo. Contudo, como a equipe paulista não atua mais na Libertadores, ele terá que cumprir suspensão em qualquer competição continental em 2025.

