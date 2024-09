Boca Juniors exibe seu novo terceiro uniforme

O lateral-direito Luis Advíncula com a nova camisa boquense - (crédito: Foto: Divulgação/Boca Juniors)

Através de seus canais oficiais, o Boca Juniors divulgou o seu novo modelo de terceiro uniforme para a temporada. Nesse sentido, a representação de Buenos Aires optou por um design mais tradicional tanto em estilo como nas cores tradicionais que identificam o clube.

Ao invés do atual amarelo predominante, com linhas azuis, o novo uniforme de caráter alternativo tem a cor branca como elemento predominante. Desse modo, linhas azuis e amarelas aparecem tanto nas mangas como na gola simples e na faixa horizontal que cruza o dorso.

Na próxima partida do Boca Juniors na temporada, pelo Campeonato Argentino, a expectativa é que a nova indumentária boquense vista a equipe. Na oportunidade, o clube que vive forte instabilidade em seu comando técnico visita o Belgrano, no sábado (28), às 20h (de Brasília). O palco do compromisso será o Estádio Mario Kempes, em Córdoba.

Mau presságio?

Com o lançamento de um novo modelo alternativo, a camisa amarela deixa de ocupar o posto de terceiro uniforme. Algo que, na questão estatística, certamente significa um alívio para os torcedores mais supersticiosos do Boca.

De acordo com levantamento feito pelo portal da emissora argentina TyC Sports, o uniforme em questão teve o pior aproveitamento dos modelos alternativos em toda a história boquense. Em 19 partidas que os atletas usaram esse modelo, o retrospecto foi de cinco vitórias, seis empates e oito reveses. Mais recentemente, foi com essa camiseta que o Boca Juniors caiu na Sul-Americana, diante do Cruzeiro, nas penalidades.

