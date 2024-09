Com a presença de Dorival, Taça dos Povos Indígenas define grupos

A primeira edição da Taça dos Povos Indígenas teve a sua largada nesta quinta-feira (26), com o sorteio dos grupos para a etapa do Centro-Oeste. O evento, portanto, aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Dessa forma, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, estiveram presentes na cerimônia. Assim, acompanharam as apresentações das etnias indígenas e a introdução de suas equipes. Os 12 times que disputarão a primeira etapa, que começará no dia 26 de novembro, receberam seus mantos para o torneio e descobriram as suas chaves.

“Carrego no sangue, com muito orgulho, esta ancestralidade. A Taça dos Povos Indígenas é uma grande oportunidade para reafirmar esta identidade. E promover, por meio do futebol, o resgate e a celebração da força de nossa cultura. E mais que uma simples competição esportiva, representa a luta por um futuro de dignidade, respeito e inclusão. A CBF quer e vai estar ao lado disso. Assumindo a sua responsabilidade de pensar o futebol muito além das quatro linhas e muito além do futebol profissional”, disse Ednaldo, durante a celebração.

A apresentação do sorteio foi realizada pelos artistas Klebber Toledo e Zahy Tentehar. Eles receberam no palco o ministro em exercício dos Povos Indígenas, Luiz Eloy Terena, o secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor no Ministério do Esporte, o ex-atleta Athirson, e também Líbia Miranda, CEO da FourX Entertainment, organizadora da Taça.

