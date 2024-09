Cruzeiro não terá Fernando Diniz na partida contra o Vasco

O Cruzeiro não terá o técnico Fernando Diniz à beira do campo no próximo domingo (28), no duelo com o Vasco, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Afinal, o treinador, que foi anunciado na última segunda-feira e apresentado na terça, precisa cumprir suspensão automática no Campeonato Brasileiro.

Quando ainda era comandante do Fluminense, Diniz foi expulso no clássico contra o Flamengo, em junho. Ele recebeu dois cartões amarelos por “desaprovar com palavras ou gestos das decisões da arbitragem”. Como deixou o Tricolor logo em seguida, ele ainda não cumpriu a suspensão. Dessa forma, o auxiliar Eduardo Barros deve ficar à beira do campo contra o Cruz-Maltino.

No entanto, Diniz comandará o Cruzeiro nesta quinta-feira (26), no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O treinador poderá sentir o apoio da torcida no Mineirão contra o Libertad e com grande vantagem. Afinal, venceu por 2 a 0, no Paraguai, e pode perder por um gol de diferença que avança à semifinal.

No Brasileirão, contudo, Diniz terá que recolocar o Cruzeiro nos eixos. São duas partidas sem vencer: derrota para o São Paulo (1 a 0), no Mineirão, e empate com o Cuiabá (0 a 0), na Arena Pantanal. As atuações abaixo do esperado levaram à demissão de Fernando Seabra na última segunda.

Atualmente, o Cruzeiro está na sétima colocação, com 42 pontos. Longe dos líderes, a equipe precisa ficar entre os seis primeiros para garantir um lugar na próxima Libertadores sem depender dos resultados na Copa Sul-Americana.

