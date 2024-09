LFU define novo contrato de direitos comerciais; veja as mudanças

Os clubes que compõem a Liga Forte União (LFU) chegaram a um acordo sobre a recompra de parte de seus direitos comerciais de um grupo de investidores capitaneado pela Life Capital Partners (LCP) e XP investimentos. O acordo é válido por 50 anos. A informação é do Blog Negócio do Esporte, do “ge”.

Os dirigentes concordaram em reduzir o percentual dos direitos comerciais vendidos para esses terceiros, referentes ao tempo de contrato. Inicialmente, os investidores se apropriariam de 20% das receitas durante esse período. Agora, o percentual sofrerá alterações.

As participações dos clubes de Série A reduzirão para 10%. A lista inclui Athletico-PR, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza e Internacional, que vinham originalmente do grupo Forte Futebol, e Botafogo, Cruzeiro e Vasco, que pertenciam ao Grupo União e aderiram ao grupo depois.

Para os demais times, será preciso devolver aos investidores a quantia igual a 2% do aporte, pois inicialmente o acordo era de 12%.

Na Série B, o acordo foi diferente. Enquanto alguns concordaram em reduzir seus percentuais, outros insistiram em receber os valores prometidos inicialmente. Assim, os clubes se dividirão em faixas; alguns com 15%, outros com 17%, a minoria com 20% vendidos.

Aliás, os investidores da LFU seguem no mercado financeiro atrás dos recursos para honrar os pagamentos. Em 12 de setembro, o dinheiro foi obtido após mais uma rodada de captação.

Nova reunião

Para acelerar o acerto, os times da LFU já marcaram um novo encontro para a próxima sexta-feira (27). Dessa vez de forma on-line, os times discutirão novas pautas importantes para as finanças do bloco dos clubes.

