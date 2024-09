Após folga, Corinthians volta a treinar de olho no clássico com o São Paulo

Após ganhar um dia de folga depois da classificação às semifinais da Copa Sul-Americana, o Corinthians voltou ao batente nesta quinta-feira (26) e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, no clássico que será realizado no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, na capital federal, pela 28ª rodada do Campeonatos Brasileiro.

Na atividade, quem atuou menos de 45 minutos foi campo do CT Joaquim Grava. Assim, nomes importantes do elenco, como Rodrigo Garro e Memphis Depay, participaram de um treino técnico, dividido em atividades de passes e enfrentamento. Os titulares contra o Fortaleza, na última terça, fizeram trabalho regenerativo.

O Corinthians chega com moral para o clássico. Afinal, são três vitórias seguidas e sem sofrer gols. Por outro lado, o São Paulo vem de derrota no Brasileirão para o Inter e eliminação nos pênaltis na Libertadores para o Botafogo, na última quarta-feira.

Já nesta sexta, o técnico Ramón Díaz terá o elenco completo para esboçar o time que vai a campo contra o Tricolor. A vitória é de suma importância, afinal o Timão ainda se encontra na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Corinthians está na 17ª colocação, com apenas 28 pontos conquistados, mesma pontuação do Vitória, que leva vantagem nos critérios de desempate.

