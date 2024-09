Deyverson desabafa ao vivo após pedido para desbloquear jornalista: ‘Não sou bobo’

Deyverson desabafou ao vivo, no SporTV - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante Deyverson destacou-se na última quarta-feira (25) ao marcar os dois gols da vitória do Atlético sobre o Fluminense, por 2 a 0, garantindo a classificação do Galo na Copa Libertadores.

Ele foi um dos principais assuntos no programa “Seleção SporTV” e se mostrou irreverente. No entanto, o momento mais marcante ocorreu quando o apresentador Andre Rizek pediu que ele desbloqueasse a jornalista Joanna de Assis.

Deyverson não se esquivou e respondeu de forma firme. Ele mencionou que a comunicadora fez algo que o deixou magoado.

“Muitas pessoas acham que é algo forçado por eu estar na televisão ou na frente de uma câmera. Mas esse sou eu. Muitas vezes, por ser assim, as pessoas me magoaram e pisaram em mim. Porém, eu não devolvo na mesma moeda. Sou alguém que ora por essas pessoas e pede a Deus que as abençoe”, começou.

“Mas muitas pessoas disseram coisas quando eu precisava de um abraço, me magoaram no Instagram ou soltaram indiretas. Por isso, vou bloqueando. É muito fácil pedir para ser desbloqueado em um momento de glória. Por que não pedem quando falho em um gol ou erro um pênalti?”, completou.

O desabafo do jogador estendeu-se a várias outras situações.

“É muito fácil pedir para ser desbloqueado quando faço um gol importante na Libertadores. Isso não é retribuir mal com mal, é apenas não ser bobo. Eu já fui bobo na vida, mas não sou mais. Hoje sou bom, mas não bobo. Se eu bloqueei alguém, foi porque essa pessoa fez ou disse algo. Às vezes, nem é sobre mim, mas sobre minha esposa ou minhas filhas. Não que ela ou outras pessoas tenham falado, mas é apenas um desabafo meu”, finalizou.

Entenda

Deyverson bloqueou a jornalista Joanna de Assis após ela publicar um print do atleta deitado na cama durante uma audiência online do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em maio de 2023.

“Caraca! Deyvinho me bloqueou nas redes. Ele teve a habilidade de bloquear até a conta da minha filha de 2 anos… Que é isso, querido?”, escreveu a jornalista no X (antigo Twitter).

