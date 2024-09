Corinthians anuncia treino aberto antes de clássico com São Paulo

Aproveitando o bom momento na temporada, o Corinthians anunciou treino aberto antes do clássico de domingo, às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe fará um treino com a presença dos torcedores na Neo Química Arena.

“Fala, Fiel! Sábado, dia 28, faremos um treino aberto aqui na nossa Arena. Esperamos todos vocês para incentivarem nossos atletas para um belo jogo no domingo. Estamos juntos!”, disse o presidente Augusto Melo.

O clube ainda não informou o horário do treino aberto, mas a tendência é que a atividade ocorra no período da manhã. No mesmo dia, o elenco alvinegro embarca para Brasília, que receberá o Majestoso.

O clássico será no estádio Mané Garrincha, já que o Morumbis vai receber shows do artista Bruno Mars. Mesmo com o duelo ocorrendo longe de São Paulo, apenas tricolores poderão acompanhar o confronto presencialmente, já que o inverso ocorreu no primeiro turno, em Itaquera.

A bola vai rolar para São Paulo e Corinthians no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília). O Timão precisa da vitória, pois se encontra na 17ª posição do Brasileirão, com 28 pontos. É o melhor momento do time na temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos.

