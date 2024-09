CBF fará reunião com clubes gaúchos para debater pagamento de auxílio

Clubes gaúcho farão reunião com a CBF - (crédito: Foto: Rafael Oliveira - CBF)

A CBF realizará, nas próximas semanas, uma reunião para definir o ressarcimento dos custos decorrentes das enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Grêmio, Internacional e Juventude estarão presentes na sede da federação, no Rio de Janeiro.

Desse modo, o Colorado será representado pelo presidente Alessandro Barcellos, o Grêmio por Alberto Guerra e o Juventude por Fábio Pizzamiglio. Além deles, um representante da Federação Gaúcha de Futebol também estará presente.

Sobre Barcellos, o mandatário já revelou que o Internacional recebeu R$ 2 milhões de ajuda de custo para logística da CBF. O Grêmio alega ter recebido o mesmo valor. Contudo, o Colorado deseja estender o pedido para mais R$ 3,5 milhões, enquanto o Tricolor pede outros R$ 5 milhões.

A tragédia climática em Porto Alegre fez com que todos os clubes das divisões A até D mudassem suas rotinas e realizassem jogos fora de seus estádios. O Juventude, com um prejuízo menor, conseguiu seguir atuando no Alfredo Jaconi.

O Grêmio foi o que mais teve prejuízos; afinal, além de ficar longe de sua arena, não conseguiu utilizar as instalações do seu CT. Assim, a equipe ficou em Curitiba e também em São Paulo. O retorno aos seus domínios ocorreu apenas no dia 1º de setembro.

