Fabrício Bruno pede desculpas ao torcedor após eliminação do Flamengo

O Flamengo deixa seu torcedor triste novamente, eliminado da Libertadores de 2024. Após empate em 0 a 0 contra o Peñarol, do Uruguai, e com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro se despede da competição.

O defensor Fabrício Bruno, que atuou nas duas partidas, pediu desculpas aos torcedores em entrevista concedida ainda na beira do campo ao final do duelo.

Veja como foi o jogo: Flamengo empata com Peñarol e dá adeus à Libertadores

“Fizemos um jogo muito no nosso estádio e, aqui, conseguimos impor nosso ritmo, mas infelizmente não marcamos o gol. Peço desculpas ao torcedor e seguimos adiante na temporada em busca de títulos”, disse o defensor, que também analisou como o Peñarol se defendeu.

“Sim, sim, é difícil, o time do Peñarol sabe se defender. As equipes do Aguirre são assim. Peço desculpas ao torcedor e seguimos adiante”, concluiu Fabrício Bruno.

Flamengo ainda atuará na Copa do Brasil e Brasileirão

O Flamengo ainda disputará as semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, com jogos marcados para outubro. No Brasileirão, enfrentará o Athletico, no domingo (29), no Maracanã.

