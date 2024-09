Tite, do Flamengo, é cobrado sobre promessa: ‘Imaginava sim, mas não aconteceu’

O Flamengo não conseguiu sair do zero em Montevidéu contra o Peñarol no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, realizado nesta quinta-feira (26). Assim, somada à derrota no Maracanã, o Rubro-Negro está eliminado da competição internacional.

Aliás, Tite foi questionado sobre a promessa que fez em relação ao Flamengo marcar gols no duelo realizado no Uruguai. Contudo, isso não se concretizou, e ele falou sobre o assunto na entrevista coletiva.

Veja como foi o jogo: Flamengo empata com Peñarol e dá adeus à Libertadores

“Imaginava sim que, com a metade das oportunidades, iríamos marcar, mas não aconteceu. Criamos um número grande também. Houve alguns detalhes importantes: a boa performance do goleiro de novo e a nossa precisão em alguns momentos de apressar o processo. Mas o volume grande que colocamos em campo talvez tenha feito a diferença”, afirmou o técnico do Flamengo.

Sobre o elenco do Rubro-Negro, Tite comentou sobre a dificuldade de montar um time estrelado, apesar do grande investimento na temporada.

Flamengo retorna suas atenções no Brasileirão

“Temos que olhar um contexto muito amplo. Houve momentos em que conseguimos classificar para a Libertadores de forma direta, e nós conseguimos. Ser campeão carioca também conseguimos. Disputamos as três competições, porque o Flamengo tem essa necessidade. Tivemos uma série de jogadores convocados para a Seleção e o Campeonato Brasileiro… Esse é o primeiro ‘não’ dos objetivos. O mais importante dos objetivos, eu concordo, é a Libertadores”, resumiu Tite.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão e terá um duelo contra o Athletico, marcado para domingo (29) no Maracanã.

