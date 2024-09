Reencontro entre Fluminense e Diniz está marcado; saiba como adquirir ingressos

O Fluminense abrirá nesta sexta-feira (27) às 10h (de Brasília) a venda de ingressos para o duelo contra o Cruzeiro. O jogo valerá pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorrerá no dia 03 de outubro. Após a eliminação na Libertadores, o Tricolor precisa se recuperar no Brasileirão, pois está na zona de rebaixamento e vem de derrota para o Botafogo em um clássico que aconteceu no Maracanã.

Aliás, partida marcará o reencontro entre o técnico Fernando Diniz, hoje no time mineiro contra o Fluminense e a torcida tricolor.

Veja também: Fluminense se posiciona sobre confusão de torcedores na Arena MRV

Confira o serviço de Fluminense x Cruzeiro

Neste jogo, o acesso aos setores Maracanã Mais, Oeste, Leste Inferior, Leste Superior, Norte e Norte Visitante será feito APENAS COM BIOMETRIA. A implementação do sistema ocorre de maneira segura e controlada, garantindo uma experiência tranquila e eficiente para todos os torcedores. Faça o cadastro antecipado da sua biometria em fluminense.bepass.com.br. O CADASTRO DEVE SER FEITO 24 HORAS ANTES DO DIA DE ABERTURA DO CHECK-IN/COMPRA.

Os sócios dos planos Arquiba Família e Maraca+ Família devem cadastrar seus convidados no Portal do Sócio. Acesse nense.com.br, clique em “Minha Conta” e depois em “Lista de Convidados”. Poderão ser cadastrados até quatro convidados, e o titular poderá comprar ingresso para dois ou três deles, dependendo do contrato.

No entanto, os demais setores, TODOS os torcedores que comprarem pela internet deverão acessar o estádio com E-Ticket, NÃO havendo, portanto, retirada de ingresso. Além do ingresso virtual, os sócios também poderão acessar o estádio com a carteirinha de sócio. Uma vez selecionada, a forma de acesso ao estádio não poderá ser alterada. Se você inseriu o ingresso na carteirinha, lembre-se: seu ingresso é sua carteira de sócio. Sem ela, não será possível entrar no estádio!

Todavia, para acessar o estádio com o QR Code dinâmico, o torcedor deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes do evento.

Desse modo, ele é baixado automaticamente quando o sócio entra no APP e ficará disponível, portanto, na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o QR Code funcionará mesmo sem conexão com a internet, e o acesso ao estádio será somente pelo APP. (Faça o download do APP na Apple Store e na Google Play Store.)

CHECK-INS E VENDA ONLINE

A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade

Sócios

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 27/09 (sexta-feira), às 10h Arquiba 75% / Pacote Jogos – 27/09 (sexta-feira), às 18h Arquiba Raiz – 28/09 (sábado), às 10h

Guerreiro – 28/09 (sábado), às 18h

Vendas em fluminense.futebolcard.com

Torcida do Cruzeiro confirma como comprar

Não-sócios do Fluminense e torcida visitante: 29/09 (domingo), às 10h

Aos não-sócios em fluminense.futebolcard.com

Em relação a torcida visitante em futebolcard.com

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.