Na estreia de Diniz, Cruzeiro empata com Libertad e avança na Sul-Americana

Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Cruzeiro confirmou a classificação para semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (26/9), a Raposa empatou com o Libertad por 1 a 1, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Kaio Jorge marcou o gol cruzeirense, enquanto Roque Santa Cruz marcou para os paraguaios. No placar agreagado, o time celeste venceu por 3 a 1. A equipe, afinal, ainda se ajusta ao estilo do treinador, porém, sofreu um pouco mais com a expulsão de Lucas Romero no segundo tempo.

Com o resultado, o Cruzeiro vai pegar o Lanús, da Argentina, na semifinal da competição continental. O primeiro jogo será em Minas, enquanto a decisão ficará na casa dos “hermanos”. Antes disso, a Raposa enfrenta o Vasco, no domingo, às 18h30, também no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Domínio

O Cruzeiro foi levemente superior no primeiro tempo sobre a equipe do Libertad. Com novo estilo em jogo, o time mineiro conseguiu ampliar a vantagem já no primeiro tempo com Kaio Jorge. O atacante recebeu cruzamento de Marlon e abriu o placar aos 11 minutos. A equipe paraguaia até ensaiou uma pressão nas saídas de bola dos brasileiros, mas faltou capricho, assim como os contra-ataques. A defesa celeste, aliás, estava atenta para fechar os espaços. No fim, Lautaro Díaz e Villalba quase marcaram para o Cabuloso. O estilo de Diniz já foi visto em alguns lances, especialmente, na posse de bola e saídas de pressão.

Cruzeiro passa ‘perrengue’ no Mineirão

Na volta para a segunda etapa, o Libertad voltou mais intenso. Marcelo Fernández e Caballero tiveram chances antes dos cinco minutos iniciais, mas pararam em Cássio. O Cruzeiro, por sua vez, com erros nas saídas de bola, proporcionou contra-ataques. Mesmo em jogo de certa maneira sob controle, Lucas Romero foi expulso e deixou time com um a menos. Logo depois disso, a Raposa caiu de rendimento e deu espaços. Roque Santa Cruz (aquele mesmo) colocou uma bola na trave e Caballero desperdiçou grande oportunidade na pequena área. Com a pressão, o experiente jogador de 43 anos aproveitou um cruzamento e deixou tudo igual no placar.

Classificação confirmada

E a equipe não parou nenhum minuto de tentar pelo menos um empate no agregado. Héctor Villalba conseguiu aproveitar um cruzamento, mas Cássio fez grande defesa. O técnico Fernando Diniz protegeu ainda mais a área com a entrada do zagueiro João Marcelo no lugar de Matheus Pereira. O Libertad não quis saber e procurou pressionar, mas a Raposa conseguiu se segurar e confirmou a classificação, apesar de sufocos finais.

CRUZEIRO 1×1 LIBERTAD (Agregado: 3×1)

Jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana

Data-Hora: 26/9/2024; às 21h30

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público e renda: –

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba, Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique (Peralta, 38’/2°T), Matheus Pereira (João Marcelo, 27’/2ºT), Gabriel Veron (Walace, 19’/2°T); Lautaro Díaz (Barreal, 19’/2ºT) e Kaio Jorge (Mateus Vital, 38’/2°T). Técnico: Fernando Diniz

LIBERTAD: Martin Silva; Ramírez, Viera, Giménez, Espinoza (Fretes, 33’/2°T); Caballero, Lucena, Alejandro Silva (Héctor Villalba, 16’/2°T), Lezcano (Merlini, 22’/2°T), Aguilar (Roque Santa Cruz, intervalo) e Marcelo Fernández (Iván Franco, 16’/2°T). Técnico: Daniel Garnero

Gols: Kaio Jorge, 11’/1°T (1-0); Roque Santa Cruz, 26’/2°T (1-1)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Auxiliares: José Retamal e Juan Serrano (Ambos do Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartão amarelo: William, Lucas Romero, Fernando Diniz (CRU), Iván Ramírez, Giménez (LIB)

Cartão vermelho: Lucas Romero (CRU)

