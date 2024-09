Jornalista cobra Tite após eliminação do Flamengo: ‘Vai sair gol, né? Beleza, valeu! Saiu gol’

O clima esquentou com a eliminação do Flamengo na Libertadores para o Peñarol, do Uruguai. Ao final da partida, antes da entrevista coletiva, o técnico Tite discutiu com o jornalista conhecido como Paparazzo Rubro-Negro.

O influenciador, que sempre acompanha o Flamengo em jogos no Rio de Janeiro, no Brasil e fora dele, cobrou uma promessa que o comandante do Rubro-Negro teria feito após a derrota.

Veja como foi o jogo: Tite, do Flamengo, é cobrado sobre promessa: ‘Imaginava, sim. Mas não aconteceu’

Confia o diálogo entre Tite e o jornalista

Paparazzo: “Vai sair gol, né? Beleza, valeu! Saiu gol!”

Tite: “Eu projetei! Uma coisa é projetar, outra é prometer! Eu não tenho bola de cristal!”

Tite, no entanto, já havia respondido na coletiva sobre a suposta “promessa” e esclareceu que fez apenas uma projeção.

Com os ânimos mais tranquilos, Tite foi novamente questionado sobre a promessa e reforçou que se tratava de uma projeção.

“Eu prometi que a gente ia fazer gol ou projetei? Eu projetei! Estão me cobrando, e têm todo o direito, mas eu não prometi gol. Eu não sou futurista. Tínhamos que criar e fazer o gol, mas a promessa não existiu”, resumiu o técnico.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão e terá um duelo contra o Athletico, marcado para domingo (29) no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.