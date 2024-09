Mano, do Fluminense, terá pela frente sequência que sacramentou saída de Diniz

Fluminense está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no momento - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Após as eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Mano Menezes terá pela frente a sequência que culminou na demissão de Fernando Diniz, atual comandante do Cruzeiro.

Dessa forma, no primeiro turno, o profissional, campeão da Libertadores em 2023, não conseguia ter os mesmos resultados e via a equipe carioca despencar na tabela. Com as derrotas para Atlético-GO, Cruzeiro e Flamengo, o comandante não resistiu à pressão e deixou o clube, com forte emoção na despedida. O revés para o Dragão, por sinal, fez a torcida perder, de vez, a paciência com o desempenho.

Agora, o treinador gaúcho precisa fazer com que o time reaja e volte ao caminho das vitórias. Afinal, conseguiu fazer com que o Tricolor desse um salto de 6 pontos para 27. No entanto, depois de deixar o Z4, a equipe de Laranjeiras perdeu para Juventude e Botafogo e figura novamente entre os quatro últimos.

Vale lembrar que logo depois da saída de Diniz, o presidente Mário Bittencourt optou pela entrada do auxiliar permanente do clube, Marcão. Contudo, com as derrotas para Vitória e Grêmio, teve que procurar outro técnico no mercado, com mais experiência para fugir de um possível rebaixamento.

Por fim, o primeiro compromisso acontece no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 28ª rodada. Assim, os comandados de Mano Menezes terão pela frente o lanterna Atlético-GO, que só venceu quatro partidas na competição.

