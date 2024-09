Lima prega foco total na reação do Fluminense: ‘Temos condições de reverter’

Lima em ação com a camisa do Fluminense durante a temporada - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense deu adeus ao sonho do bi ao perder por 2 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV. Mais do que isso, o time não conseguiu incomodar a defesa adversária e teve uma das piores atuações sob o comando do técnico Mano Menezes. Depois da partida, Lima lamentou e pediu foco total na recuperação no Campeonato Brasileiro.

+ Leia mais: Fluminense terá ’12 finais’ para salvar ano e permanecer na elite

“Deixamos um pouco a desejar. A defesa deles pensou muito com a bola no pé. Infelizmente cometemos erros que não poderíamos ter cometido. Agora precisamos seguir em frente, descansar e pensar no Brasileirão”, declarou o meia na zona mista do estádio.

“Temos totais condições de reverter nossa situação (atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro)”, garantiu o meio-campista, que fez o gol da vitória no jogo de ida contra o Galo, no Maracanã.

Na atual temporada, Lima tem exercido o papel de praticamente um décimo segundo jogador, visto que entra com frequência e ajuda em campo. Apesar das críticas, o atleta superou as adversidades e tem entrado bem nas partidas. Agora, o foco é contribuir para que o elenco salve o Tricolor de um possível rebaixamento, que seria catastrófico pelo lado esportivo e financeiro.

Por fim, o próximo compromisso acontece no domingo (29), às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 28ª rodada. Assim, os comandados de Mano Menezes terão pela frente o lanterna Atlético-GO, que só venceu quatro partidas na competição.

