Racing vai contar com reforço ofensivo para enfrentar o Corinthians

Depois da imponente reversão de quadro nas quartas da Sul-Americana, diante do Athletico-PR, o Racing terá outro oponente brasileiro no caminho para buscar a decisão continental, o Corinthians. E, para buscar a classificação, o time de Avellaneda vai contar com um relevante reforço para o sistema ofensivo.

Trata-se de Luciano Vietto, nome de 30 anos que passou pela base racinguista, mas que passou a maior parte da carreira fora do país. Depois de se profissionalizar, ele rumou para o Villarreal, em 2014, e rodou por outros clubes da Europa. Mais especificamente, Atlético de Madrid, Sevilla e Valencia (na Espanha) além de Fulham (Inglaterra) e Sporting, no futebol português.

À partir de 2019, Vietto iniciou período que durou até o último mês de maio onde viveu o processo de transformação e exposição do futebol saudita. Isso porque ele defendeu Al-Hilal, Al-Shabab e, por último, o Al-Qadisiyah. No Hilal, aliás, ele era titular da equipe sob o comando de Ramón Díaz (hoje no Timão) que foi vice-campeã do Mundial de Clubes de 2022. Depois de eliminar o Flamengo, na semi, perdeu a decisão para o Real Madrid.

Apesar do anúncio e apresentação que aconteceu no início de setembro, Luciano Vietto só vai se integrar ao elenco do Racing em outubro. Em virtude de sua esposa estar na reta final da gravidez, o jogador recebeu autorização para ficar na Espanha até o fim do mês de setembro.

Desse modo, ele é esperado no dia 1° de outubro para começar os treinamentos e se recondicionar fisicamente e em ritmo de jogo. A última vez que o atacante entrou em campo, por um jogo oficial, foi no dia 28 de maio.

