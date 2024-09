Familiares responsabilizam São Paulo por suicídio de goleiro em 2023

A família de Jian Kayo tenta responsabilizar o São Paulo pela morte do goleiro, encontrado sem vida no ano passado, e ainda briga por indenização pelo suicídio do jovem. O ex-atleta, porém, defendia o Ituano quando morreu.

Márcia Soares, mãe de Jian Kayo, cobra R$ 500 mil do São Paulo por danos morais pela morte do goleiro e também pede valor pelo tratamento psicológico do luto. A passagem do jovem pelo Tricolor durou sete anos, e a família alega tipos de maus-tratos e bullying no Centro de Treinamento do clube paulista.

Nascido em Itambé, Jian Kayo Gomes Soares morreu em fevereiro de 2023, aos 21 anos. A família encontrou o corpo do jovem, que atuava como terceiro goleiro do Ituano à época, sem vida dentro de casa no dia 18 de fevereiro de 2023.

Família responsabiliza o São Paulo

Familiares de Jian alegam que os problemas psicológicos do jovem, que o levaram à morte, começaram durante sua passagem pelo São Paulo. Divulgada pelo ‘UOL Esporte’, a ação apresenta uma carta manuscrita pelo goleiro que expõe alguns fatos que ocasionaram seu suicídio – entre eles, maus-tratos e bullying.

Ainda de acordo com a carta, o goleiro sofria bullying por parte de diretores do São Paulo por causa do cabelo cacheado. Jian contou, ainda, que só voltou aos relacionados da equipe após cortá-lo. A mãe diz que o jovem falava sobre tirar a própria vida quando morava nos alojamentos do CT de Cotia e não havia atendimento psicológico aos garotos da base.

A defesa de Jian Kayo não se manifestou publicamente sobre a ação devido ao sigilo imposto pelo Judiciário. No entanto, os advogados alegam que os pais do goleiro acreditavam que o filho estava em um ambiente seguro, enquanto sofria pressões psicológicas.

Posicionamento do clube

Apesar de não ter se manifestado, o São Paulo alega, em sua defesa no processo, que não existe qualquer relação entre o clube e a morte do jovem. O ‘UOL’ divulgou, ainda, que o Tricolor se referiu a Jian como um ”menino muito pobre” e com ”péssima estrutura familiar”.

O site também divulgou que o São Paulo vê o processo como oportunista e acredita que há interesse financeiro por trás.

