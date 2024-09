Após confirmar namoro, Anitta se declara a ex-Fla: ‘Meu amor’

O amor está no ar! A cantora Anitta recentemente assumiu que está em relacionamento com um jogador de futebol. Até já publicou fotos em momentos de carinho com o atleta profissional. Trata-se do volante Vinicius Souza, que atualmente defende o Sheffield United, da Segunda Divisão da Inglaterra. O seu companheiro foi revelado pelo Flamengo.

“Vinição”, como também é conhecido, decidiu retribuir o gesto da amada. Assim, ele fez uma postagem discreta em que frisa o romance. “Colecionando momentos”, acompanhado de um emoticon de coração no final. Mesmo com a sutileza, Anitta demonstrou reciprocidade e se declarou para o novo companheiro.

“Meu amor”, escreveu a cantora nos comentários da publicação.

No conjunto de registros, os “pombinhos” estão juntos em um restaurante. Posteriormente, em outra foto, eles estão no quintal da casa da artista, além de uma aparição em um local público como um estádio.

A confirmação do relacionamento veio com a presença do casal no decorrer da Semana de Moda de Paris. Aliás, eles foram flagrados de mãos dadas em um dos desfiles do evento.

Jogador já conquistou família de Anitta

Antes da oficialização do namoro, havia rumores do caso quando Anitta viajou de férias para a Grécia. Na oportunidade, o volante passou a fazer alguns comentários nas publicações da cantora no Instagram, entre eles elogios.

A propósito, a impressão é que o jogador também já conquistou os familiares da amada. Afinal, ele já segue o irmão da artista, Renan Machado, além do sogro, Mauro Machado, também conhecido como “Painitto” pelos fãs da artista, que, por sua vez, até deixou seu comentário nas postagens do casal.

Anitta já se envolveu com outros personagens esportivos, como o surfista Pedro Scooby. Também teve rumores de outros dates, como Neymar, atacante do Al Hilal (SAU) e da Seleção Brasileira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook