Dorival convoca Seleção para jogos com Chile e Peru pelas Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira (27), na sede da CBF, os jogadores que defenderão a Seleção Brasileira em mais dois jogos das Eliminatórias para a Copa de 2026. Assim, o Brasil terá pela frente confrontos com o Chile, no Nacional da Santiago, e o Peru, em Brasília, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente.

No momento, a seleção ocupa a quinta colocação do torneio, com 10 pontos, em oito rodadas. Dessa forma, os adversários desta Data Fifa são nada menos que o penúltimo e o lanterna e não conseguem reagir nas Eliminatórias. Duelos essenciais para que o treinador consiga fazer a escrete canarinho reagir e dar um salto na classificação.

Aliás, esta foi a quarta convocação do técnico Dorival Júnior desde que assumiu a Seleção Brasileira. Sua estreia ocorreu em março, quando venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha. Depois, o treinador anunciou em maio os 26 jogadores escolhidos para a Copa América, disputada nos Estados Unidos. Contudo, o Brasil fez uma campanha decepcionante e caiu nas quartas de final, para o Uruguai.

Em seguida, chamou 23 jogadores para confrontos com Equador, em Curitiba, e Paraguai, em Assunção. Diante dos equatorianos, o Brasil levou a melhor por 1 a 0 no Couto Pereira, com gol de Rodrygo. Contudo, não conseguiu voltar da capital paraguaia com um bom resultado e perdeu por 1 a 0.

Antes da convocação, Rodrigo Caetano anunciou que o chefe de delegação para os dois jogos desta rodada será Yuri Romão, presidente do Sport.

Confira os convocados de Dorival Júnior para as Eliminatórias Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City) Laterais:

Danilo (Juventus)

Vanderson (Mônaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG); Zagueiros:

Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG) Meio-campistas:

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid) Atacantes:

Endrick (Real Madrid)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid). Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.