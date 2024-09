Rodrigo Caetano explica convocações de Paquetá e Luiz Henrique: ‘A CBF já se posicionou’

Durante a coletiva, após a convocação da Seleção Brasileira, nesta sexta-feira (27), o diretor Rodrigo Caetano respondeu sobre o possível envolvimento de dois jogadores da lista com apostas esportivas: Lucas Paquetá, do West Ham, e Luiz Henrique, do Botafogo. Nesse sentido, o dirigente emitiu uma declaração alinhada com o pensamento da CBF ao citar a presunção de inocência.

“Como você mesmo sabe, a CBF já se posicionou. Tem a questão da presunção de inocência, ela se repete, tanto ao Luiz Henrique quanto ao Paquetá. Ambos estão atuando pelos seus clubes, principalmente no caso do Luiz, que não tem nenhum tipo de investigação contra”, disse.

“Nós da CBF certamente não somos o órgão para fazer nenhum tipo de julgamento. O que posso afirmar é que a CBF tem um contato contínuo com todas as ligas, para que em qualquer tipo de sinalização sobre qualquer investigação, isso vai chegar ate nós. Portanto, não tivemos nenhuma sinalização contra a convocação. Luiz Henrique vai servir à seleção brasileira, pelo menos por enquanto”, completou.

Vale lembrar que, na última semana, segundo informação do portal Uol, o atacante do Botafogo teria recebido dinheiro de parentes do jogador do West Ham. De acordo com a notícia, o atleta, quando defendia o Betis, recebeu dois PIX, no valor de R$ 40 mil, poucos dias depois de partidas de La Liga, em que recebeu cartão amarelo. No momento, o jovem, de 22 anos, não está sob investigação.

Além disso, a Federação Inglesa acusa Paquetá de ter infringido duas regras que tratam sobre as apostas esportivas na Premier League. A investigação apontou que o brasileiro forçou cartões amarelos deliberadamente em quatro partidas distintas para beneficiar apostadores. Agora, ele aguarda julgamento.

