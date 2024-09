Palmeiras encerra preparação para o jogo contra o Atlético-MG

O Palmeiras encerrou, nesta sexta-feira (27/9), a preparação para o jogo contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam neste sábado (28/9), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira, aliás, deve realizar duas mudanças na equipe titular.

O lateral-esquerdo Caio Paulista deve retomar sua vaga no time titular, após cumprir suspensão contra o Vasco. Assim, Vanderlan volta para o banco de reservas. Além disso, Richard Ríos está fora após receber o terceiro cartão amarelo na última partida. O garoto Fabinho é o favorito para assumir o setor.

Sem Ríos, Zé Rafael seria o substituto, mas ele também está suspenso. Gabriel Menino, outra opção no setor, voltou aos treinos nesta semana após sofrer uma lesão muscular e corre por fora. Marcelo Lomba, recuperado de pubalgia, pode ser novidade no banco, mas será reserva de Weverton.

Por fim, o Verdão segue com os mesmos desfalques. Marcos Rocha, com dores na coxa direita, Mayke, em transição entre a parte física e técnica, além de Estêvão, com lesão na coxa esquerda, estão no departamento médico.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

Aliás, a partida acontece no Brinco de Ouro, em Campinas, porque o Allianz Parque recebe o show do cantor Eric Clapton, no domingo (29/9). Também sem a Arena Barueri, em reforma, a decisão foi por levar mais um confronto para o interior de São Paulo.

