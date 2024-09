Botafogo amplia número de convocados para a Seleção durante a era SAF

Novidade na última lista de convocados do técnico Dorival Júnior, Igor Jesus é mais um nome que vai representar o Botafogo na única seleção pentacampeã mundial. Após Luiz Henrique, chamado, aliás, pela segunda vez consecutiva para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira (27), o camisa 99 aparece entre os 23 nomes do comandante. Ele é o quarto jogador que veste a camisa verde e amarela durante a era SAF do Mais Tradicional.

Em entrevista coletiva, Dorival explicou os motivos pelos quais chamou o debutante Jesus e lembrou das lesões de Richarlison (Tottenham), João Pedro (Brighton) e Pedro (Flamengo).

“Já tivemos a oportunidade de observá-lo quando estava no Coritiba. Enfrentamos o Igor Jesus quando estávamos no Athletico-PR. Chamava muita atenção e saiu cedo do país. Estávamos avaliando sua qualidade e capacidade. É um dos destaques da equipe que é líder do Campeonato Brasileiro neste instante. Perdemos, por lesão, jogadores da mesma função. Tivemos, então, que ampliar o leque de opções”, pontuou o treinador.

Dupla vem com tudo!

Agora, na Seleção, Jesus reeditará dupla com Luiz Henrique. Os dois, aliás, apostaram no futebol brasileiro em 2024. O centroavante veio, no meio do ano, dos Emirados Árabes (estava no Al Ahli). Já o Pantera Negra, em janeiro, trocou o Betis, da Espanha, pelo Glorioso. Assim, entraram rápido no radar de Dorival.

“Vamos observar qualquer atleta, independentemente de onde estiver. Eles serão constantemente avaliados. Trabalhamos com merecimento. Alguns jogadores que não esperavam estar aqui foram chamados. Só depende deles a permanência ou não na Seleção”, detalhou o técnico do Brasil.

Outra dobradinha do Botafogo, em 2023

Antes de Jesus, Luiz Henrique, vice-artilheiro do Botafogo em 2024, estreou pela Seleção. Em 2023, Fernando Diniz, então treinador da Seleção, chamou o goleiro Perri e o zagueiro Adryelson, também para compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O primeiro, hoje, está no Lyon, clube também do Ministro da Defesa. O xerife, contudo, está emprestado ao Botafogo até o fim do ano.

Clube que mais cedeu jogadores ao Brasil em Copas do Mundo, o Botafogo registra 47 nomes que disputaram o Mundial pelo time canarinho.

