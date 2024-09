Júnior Santos, do Botafogo, pode ser relacionado contra o Grêmio

De volta! O técnico Artur Jorge tem um reforço importante para a sequência da temporada do Botafogo. Júnior Santos está liberado pelo departamento médico e pode voltar na partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a decisão está na mão do treinador.

Fora dos gramados desde o fim de julho, o jogador se recuperou de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele se machucou na vitória do Alvinegro por 1 a 0 contra o Internacional, no Nilton Santos, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele realizou o procedimento cirúrgico no dia 25 de julho, e a previsão inicial do clube carioca após a cirurgia era que ele voltaria a atuar ainda nesta temporada, mas apenas no final de outubro.

Assim, o atacante volta à equipe antes do previsto. Ele quase chegou a ser relacionado para o duelo decisivo contra o São Paulo, pela Libertadores. Porém, a comissão técnica decidiu deixá-lo no Rio de Janeiro, treinando com ênfase em situações de jogo para recuperar o ritmo e evoluir na questão física.

A ideia é que Júnior Santos tenha um retorno gradual, ou seja, atuando poucos minutos nas próximas partidas. Ele é o artilheiro do Botafogo nesta temporada, com 18 gols em 41 partidas, e também na Libertadores, onde balançou as redes nove vezes.

Além disso, outro nome que deve estar à disposição de Artur Jorge é Cuiabano. O lateral sofreu uma lesão na coxa no início de setembro e a previsão de retorno era no início de outubro. No entanto, ele respondeu rapidamente ao tratamento e já treina normalmente.

O Botafogo entra em campo contra o Grêmio, neste sábado (28), às 21h (de Brasília), em Brasília, pela 28ª rodada do campeonato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.