Grêmio deve contar com a volta do zagueiro Kannemann para duelo com o Botafogo

Apesar de fazer a montagem do time do Grêmio, Renato Gaúcho não ficara na área técnica no próximo compromisso da equipe - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio deve contar com um retorno importante para o seu próximo jogo. Trata-se do zagueiro Kannemann, que foi preservado por desgaste do embate anterior da equipe, a derrota por 2 a 1 para o Criciúma, na Arena, na última quarta-feira (25). Parte do elenco se reapresentou no CT Luiz Carvalho, para realizar a preparação para enfrentar o Botafogo.

Kannemann participou normalmente da atividade com parte grupo que não atuou no duelo com o Tricolor Carvoeiro. Outros dois atletas que também não estiveram presentes sequer no banco de reservas por estarem machucados e foram novidades são o volante Du Queiroz e o jovem atacante Nathan Fernandes. Por outro lado, os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely, além do atacante Pavón, seguem entregues ao departamento médico.

Renato Gaúcho deve definir o time titular que vai encarar o Botafogo após treinamento nesta sexta-feira (27). O comandante deu a entender que vai promover mudanças. Afinal, em afirmação na coletiva, ele admitiu que a equipe não conseguiu se adaptar ao esquema de jogo com quatro atacantes. Ou seja, há a expectativa que ele passe a utilizar mais um volante ou até mesmo um zagueiro.

Grêmio volta a ter Renato e Diego Costa como baixas

Vale ressaltar que o treinador e o centroavante Diego Costa voltam a ser desfalques no Imortal para este jogo. Isso porque, o STJD rejeitou os pedidos de efeito suspensivo de ambos. O confronto entre Grêmio e Botafogo ocorre neste sábado (28), às 21h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Importante destacar que ao perder a oportunidade de aproveitar o confronto direto com o Criciúma, o Tricolor Gaúcho encontra-se na 14ª colocação, com 31 pontos, e uma pequena vantagem para a zona de rebaixamento. Aliás, a equipe ainda conta com uma partida a menos devido à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Exatamente o jogo com o Atlético, ainda pelo primeiro turno.

