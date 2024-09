Arrascaeta desabafa após eliminação: ‘Escolhi ser Flamengo’

Arrascaeta fez um post em sua rede social desabafando sobre a eliminação do Flamengo para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores. Além disso, o meia teve uma imagem sua quando pequeno divulgada recentemente com a camisa do clube uruguaio. Dessa forma, na publicação, ele aproveitou para declarar seu amor ao Rubro-Negro.

“Desde criança sempre sonhei jogar e ganhar a Libertadores. Esse sonho que parecia impossível foi realizado, mas para chegar até lá foi muito trabalho e muita luta. Na verdade, sempre tive que lutar para conseguir tudo que eu tenho. Desde criança é isso o que meus pais me ensinaram, amor próprio, humildade e gratidão. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e se coloca em dúvida o teu caráter, o único caminho que temos é mostrar o nosso valor. Eu sempre falo: ou tu é Flamengo ou tu é contra o Flamengo. E eu escolhi ser. E será desse jeito até o meu último dia no clube. Obrigado a todos pelo apoio nesse momento difícil”, disse.

O meia uruguaio foi apenas o terceiro jogador do clube carioca a se manifestar sobre a eliminação. Além dele, o zagueiro Fabrício Bruno falou com a imprensa após o fim de jogo e o goleiro Rossi participou da coletiva ao lado do técnico Tite.

Sem conseguir reverter o placar no Uruguai, o Flamengo segue sem vencer no país há quase 29 anos. Além disso, não conseguiu quebrar o tabu de nunca ter vencido o Peñarol e nem de marcar um gol na equipe na Libertadores.

